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Нападавшие на ветеранов СВО мигранты задержаны в Челябинске

В Челябинске полиция задержала мигрантов, устроивших драку с ветеранами СВО

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Global Look Press

В Челябинской области полицейские нашли и задержали выходцев из-за рубежа, устроивших потасовку с ветеранами специальной военной операции (СВО). Об этом заявили в региональном главке Следственного комитета (СК) в Telegram-канале.

«Задержаны трое фигурантов, подозреваемых в совершении хулиганских действий в отношении участников СВО», — указывается в публикации.

Согласно версии следствия, в ночь на 1 января на одной из улиц Советского района города Челябинска было совершено нападение на бойцов СВО и их супруг. Как пишет «Фонтанка», пьяные подростки залили перцовым баллончиком военнослужащего и его товарищей, после чего избили их. Полиция на вызов не приехала.

По данным СК, один из нападавших является несовершеннолетним. Задержанным планируется предъявить обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

В ноябре приехавший с СВО офицер пострадал в драке из-за девушки в Смоленске.

Ранее в Красноярске экс-супруга обокрала участника СВО на 3 млн рублей и пропала.

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