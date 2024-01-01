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В сети распространились кадры землетрясения и цунами в Японии

Видео землетрясения и цунами в Японии появились в сети

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Buddhika Weerasinghe/Getty Images

В сети распространилось видео происшедших в Японии землетрясения и цунами, сообщает информационное агентство РБК.

Сильное землетрясение, случившееся на главном японском острове Хонсю, привело к цунами. Как считают сейсмологи, волны на северо-западном побережье Хонсю могут достичь трех метров в высоту. В некоторых районах Исикавы и Саги уже зафиксировали цунами, высота волн при этом не превышала 1,2 метра.

Японские власти рекомендовали гражданам сохранять осторожность, держаться дальше от берега и рек, а также временно покинуть опасные районы.

Ранее Японское метеорологическое агентство сообщило, что угроза мощного цунами в ряде префектур была отменена.

До этого сообщалось, что по меньшей мере 30 человек получили травмы в результате нескольких сильных землетрясений в японской префектуре Исикава.

Ранее в Японии при извержении подводного вулкана образовался новый остров.

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