В Белгороде восстановят порядка 3,7 тыс. кв. м жилья после обстрела города

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в своем Telegram-канале, что после атаки на Белгород со стороны Украины нужно восстановить около 3,7 тыс. квадратных метров жилья.

«На сегодняшний день повреждения выявлены в 457 квартирах шестидесяти МКД и в 12 ИЖС. Общая площадь восстановления составляет порядка 3,7 тыс. квадратных метров», — указал глава региона.

По словам Гладкова, с 3 января начнется установка окон, а в понедельник и вторник производители изготовят необходимый объем.

До этого в пресс-службе Министерства здравоохранения России сообщили, что состояние здоровья пострадавших, доставленных в Москву после обстрела Белгорода, оценивается врачами как стабильное.

30 декабря ВСУ нанесли удар по центру Белгорода. Изначально губернатор Гладков сообщал, что в тяжелом состоянии находятся 25 человек. Позднее в Министерстве здравоохранения заявили, что число пострадавших при обстреле возросло до 131 человека. Президент России Владимир Путин назвал обстрел Белгорода терактом.

Ранее в МИД России предупредили организаторов обстрела Белгорода о последствиях.