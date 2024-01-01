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Власти Белгорода обновили статистику поврежденных из-за обстрела ВСУ автомобилей

Мэр Белгорода: число поврежденных из-за обстрела ВСУ автомобилей возросло до 196

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Reuters

Около 200 авто оказались повреждены после обстрела украинскими войсками Белгорода 29 и 30 декабря. Такие цифры назвал белгородский мэр Валентин Демидов в своем Telegram-канале.

«Есть информация о 196 поврежденных из-за обстрела машинах», — написал градоначальник.

По информации Демидова, большая часть транспортных средств — 166 — пострадали 30 декабря, 30 авто — днем ранее.

«Практически все владельцы установлены. Осталось найти еще двух», — уточнил глава Белгорода.

Как отмечается в публикации, к работе уже подключились эксперты оценки, после аналитики которых можно будет начинать ремонт. Мэр также прикрепил контакты, по которым можно обращаться для поиска и восстановления автомобилей.

Обстрел Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины произошел 30 декабря. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате случившегося не стало 25 мирных граждан, среди которых пятеро детей.

Ранее Путин назвал терактом обстрел Белгорода ВСУ.

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Обстрел Белгорода
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