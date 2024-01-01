Полиция задержала сжегшую российский паспорт на камеру девушку

Блогершу Евгению Хоффман, которая ранее сожгла собственный российский паспорт на камеру, задержали сотрудники полиции. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу управления Министерства внутренних дел по Брянской области.

«Она задержана», — заявили в правоохранительных органах.

Согласно информации полиции, девушку оставят под стражей до судебного заседания.

Незадолго до этого Telegram-канал Baza сообщал, что блогерша, известная под псевдонимом Евгения Хоффман, сожгла на камеру свой российский паспорт. По словам виновницы инцидента, на тот момент она была пьяна и решила «приколоться», а удостоверение личности и вовсе было старым и недействительным. После публикации видеоролика в интернете девушку стали обвинять в том, что она это сделала якобы в поддержку Вооруженных сил Украины, сама любительница повеселиться это категорически отрицает.

Ранее самарская блогерша Ксения Штефан сожгла свой загранпаспорт в знак поддержки России.