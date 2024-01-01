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В Великом Новгороде изъяли гирлянду с лозунгом украинских националистов

Полиция изъяла у жителя Новгорода гирлянду с лозунгом украинских националистов

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Global Look Press

Полиция изъяла у жителя Великого Новгорода гирлянду с бегущей строкой, текст которой содержал лозунг украинских националистов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Уточняется, что в новогоднюю ночь новгородцы заметили на балконе одной из квартир гирлянду с бегущей строкой «Слава Украине!» — фразой, которая является лозунгом «Украинской повстанческой армии» (организация запрещена в России) (УПА)*. Видео с гирляндой было опубликовано в группе ВК «ЧП 53 Великий Новгород Новости» и вызвало у граждан негодование.

«Гирлянда была изъята. Составлен протокол по статье 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации»)», — сообщили в полиции.

Как рассказал сам мужчина, он купил гирлянду на AliExpress, и бегущая строка, по его словам, показывала надпись «С Новым годом!», а о существовании надписи «Слава Украине!» он не знал.

28 декабря стало известно, что на написавшего антивоенную статью 86-летнего архиепископа с Кубани завели уголовное дело.

До этого сотрудники центра «Э» заставили крымчанина Дениса Гриценко с подписью в виде проукраинского лозунга извиниться на камеру. Правоохранители также нашли у мужчины некое наркотическое вещество и арестовали его. По имеющимся данным, в отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Ранее в Ростове арестовали прокурора после избиения росгвардейца.

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