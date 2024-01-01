Власти выплатят родственникам погибших в результате атаки ВСУ на Белгород по 3 млн рублей

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что оперативный штаб формирует списки по выплатам семьям погибших и раненым при обстреле Белгорода со стороны украинских войск.

«Родственникам погибших будет выплачено по 3 млн руб. Такую же суммы мы выплачиваем и военнослужащим, погибшим во время СВО», — написал Гладков.

По словам главы региона, после заключения врачей гражданам также будут выплачивать по 500 тысяч рублей, если их здоровью был нанесен средний или тяжкий вред.

Гладков уточнил, что выплаты будут производиться сразу после окончания новогодних и рождественских выходных.

30 декабря ВСУ нанесли удар по центру Белгорода. Изначально губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в тяжелом состоянии находятся 25 человек. Позднее в Министерстве здравоохранения заявили, что число пострадавших при обстреле возросло до 131 человека.

Позднее стало известно, что специальный борт МЧС РФ доставит в Москву 25 человек, которые получили серьезные ранения в результате обстрела центра Белгорода. В их числе шестеро детей. Борт оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратами ИВЛ и другим необходимым медицинским оборудованием.

Ранее власти Белгорода назвали фейками сообщения о минировании города.