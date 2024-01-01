В Крыму отметили комичность обращения Зеленского к жителям регионов России

Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов счел «дешевым фарсом» новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского, в котором последний назвал жителей Крыма и новых регионов России как «все наши». Его слова передает РИА Новости.

«Все слова Зеленского — очередной дешевый фарс, игра на публику», — высказался общественный деятель.

Смирнов предложил напомнить украинскому лидеру, что все «наши», о которых тот отзывался, ретировались из Крыма вместе со «сверкающей пятками украинской армией еще в 2014 году».

«Крым всегда был для Украины чужим, и духом украинским здесь никогда не пахло», — заключил он.

Общественный деятель также охарактеризовал новогодние заявления Зеленского как «лицемерие и позерство».

Перед этим Зеленский в своем новогоднем обращении поставил украинцев перед выбором — стать беженцем или исполнить свой долг перед страной.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.