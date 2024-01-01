Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Эстонии вступило в силу решение о браке однополых пар

В Эстонии однополые пары получили право подавать заявления на заключение брака

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Однополые пары в Эстонии получили право подавать заявления на заключение брака. Об этом сообщил портал национального гостелерадио ERR.

Согласно сообщению, в силу в ступили поправки к закону о семье, которые установили, что брак заключается между двумя физическими лицами, и отменили норму, о том, что брак заключается только между мужчиной и женщиной.

В конце декабря в ЗАГСах Эстонии появились новые бланки, на которых вместо привычных «мужчина» и «женщина» написано «первый брачующийся» и «второй брачующийся». При этом бланки старого образца по-прежнему доступны.

19 декабря стало известно, что в Ватикане допустили благословение не состоящих в браке однополых пар. Согласно распространенному дикастерией документу, «благословение возможно для обездоленных и нуждающихся в помощи, не претендующих на легитимацию собственного статуса».

Позднее католические епископы Польши и Украины присоединились к неформальной коалиции священнослужителей, выступающих против декларации Ватикана с одобрением возможности благословения однополых пар.

Ранее психологи выяснили, как знакомство в интернете влияет на стабильность будущего брака.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами