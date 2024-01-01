В Эстонии вступило в силу решение о браке однополых пар

Однополые пары в Эстонии получили право подавать заявления на заключение брака. Об этом сообщил портал национального гостелерадио ERR.

Согласно сообщению, в силу в ступили поправки к закону о семье, которые установили, что брак заключается между двумя физическими лицами, и отменили норму, о том, что брак заключается только между мужчиной и женщиной.

В конце декабря в ЗАГСах Эстонии появились новые бланки, на которых вместо привычных «мужчина» и «женщина» написано «первый брачующийся» и «второй брачующийся». При этом бланки старого образца по-прежнему доступны.

19 декабря стало известно, что в Ватикане допустили благословение не состоящих в браке однополых пар. Согласно распространенному дикастерией документу, «благословение возможно для обездоленных и нуждающихся в помощи, не претендующих на легитимацию собственного статуса».

Позднее католические епископы Польши и Украины присоединились к неформальной коалиции священнослужителей, выступающих против декларации Ватикана с одобрением возможности благословения однополых пар.

Ранее психологи выяснили, как знакомство в интернете влияет на стабильность будущего брака.