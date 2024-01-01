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Медики сообщили о состоянии белгородцев, эвакуированных в Москву после обстрела

Минздрав сообщил о состоянии прибывших в Москву после обстрела Белгорода граждан

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МЧС РФ/РИА Новости

Состояние здоровья пострадавших, доставленных в Москву после обстрела Белгорода, оценивается врачами как стабильное. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Министерства здравоохранения России.

Согласно информации ведомства, состояние двадцати из них медики классифицировали как тяжелое, еще пяти — как средней степени тяжести.

В материале указывается, что на стационарном лечении в Белгороде продолжают оставаться 44 раненых жителя, среди них — шесть несовершеннолетних.

Обстрел Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины произошел 30 декабря. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате случившегося унесены жизни 25 мирных граждан, среди которых пятеро детей. Президент России Владимир Путин назвал терактом обстрел Белгорода ВСУ.

Ранее в МИД России предупредили организаторов обстрела Белгорода о последствиях.

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Обстрелы Белгородской области
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