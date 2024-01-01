В Челябинске пьяные мигранты напали на участников СВО в новогоднюю ночь

В Челябинске в новогоднюю ночь нетрезвые иностранцы напали на демобилизованных с передовой участников спецоперации и оскорбили их жен. Об этом сообщает СК РФ.

«В социальных сетях сообщается, что в Челябинске в новогоднюю ночь толпа пьяных мигрантов напала на двух молодых людей, демобилизованных с передовой, одного бойца ударили дубинкой», — говорится в сообщении.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».

Как рассказал руководитель проекта «Трезвые дворы» Александр Воложанин, слова которого приводит телеканал RT, нападавших было пятеро. Конфликт между ними и пострадавшими возник после того, как мигранты стали оскорблять одну из жен участников СВО, и им сделали замечание. После этого подростки начали бить военнослужащих палками, пинать ногами и распылять в лицо из баллончиков.

В результате один из пострадавших получил травму глаза. Нападавших в настоящее время ищут.

До этого в Санкт-Петербурге девять мигрантов из стран ближнего зарубежья лишили приобретенного российского гражданства из-за совершенных ими преступлений.

Ранее кабмин не поддержал идею лишать уклонистов гражданства РФ.