В Японии в результате землетрясений пострадали 30 человек

По меньшей мере 30 человек получили травмы в результате нескольких сильных землетрясений в японской префектуре Исикава. Об этом сообщает японское информагентство Kyodo, опираясь на данные региональных администраций.

Согласно данным агентства, в Исикаве ранения получили семеро граждан, еще двоих человек полиция обнаружила без признаков жизни. В префектуре Тояма получили травмы 15 местных жителей, в Фукуи — пятеро, Ниигате — двое, Гифу — один.

Первого января серия мощных землетрясений произошла на западе Японии. Подземные толчки магнитудой вплоть до 7,4 зафиксировали в районе префектур Исикава и Ниигата. Буквально через четыре минуты подземные толчки повторились, но уже с магнитудой до 7,6. Спустя еще несколько минут жители острова ощутили землетрясение магнитудой 6,1.

Ранее житель Японии рассказал о землетрясениях.