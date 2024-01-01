В МИД РФ заявили о пострадавших после ударов ВСУ по Донецку журналистах

В числе пострадавших после ударов украинских войск по Донецку, предварительно, есть журналисты. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД России.

Согласно сообщению ведомства, сейчас известно о более 14 раненых.

«По предварительным данным, среди пострадавших есть журналисты, осуществлявшие в городе свою профессиональную деятельность», — указали в МИД РФ.

В заявлении также содержится призыв ко всем ответственным правительствам и профильным международным структурам осудить преступления властей Украины против мирного населения.

1 января Следственный комитет России начал расследование преступлений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отношении мирных жителей Донецкой народной республики (ДНР) и Белгородской области.

В ночь на 1 января ВСУ выпустили по Донецку 15 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) сразу после наступления Нового года.

Ранее Захарова отреагировала на обстрел Донецка в новогоднюю ночь.