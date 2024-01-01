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Японские сейсмологи ошибочно объявили о новом мощном землетрясении

Японские сейсмологи ошибочно заявили о новом землетрясении магнитудой выше семи

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Mandatory credit Kyodo via Reuters

Национальное метеорологическое управление Японии (JMA) ошибочно объявило о новом мощном землетрясении магнитудой выше 7 баллов. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что спустя несколько минут после предупреждения о сильном землетрясении сейсмологи выпустили уточняющее сообщение о том, что магнитуда нового землетрясения составила только 4,6 балла.

1 января в Японии произошло более 40 землетрясений различной силы. Подземные толчки магнитудой вплоть до 7,4 зафиксировали в районе префектур Исикава и Ниигата.

Телеканал NHK сообщал, что в результате череды мощных землетрясений в японской префектуре Исикава более сотни зданий получили повреждения, а некоторые обрушились.

Сейсмологи JMA приводили данные о первом землетрясении. Изначально в префектуре Исикава были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,7. Позднее третье землетрясение магнитудой 5,7 произошло в префектуре Осака.

Из-за землетрясений в Японии приостановили движение скоростных поездов. Власти страны заявили, что нештатных ситуаций на японских атомных объектах из-за серии толчков не произошло.

Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1 в Перу.

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