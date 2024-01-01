Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Число жертв обстрела Белгорода со стороны ВСУ выросло до 25 человек

Губернатор Гладков: число погибших при обстреле Белгорода выросло до 25 человек

close
100%
Reuters

Число погибших в результе обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины увеличилось до 25 человек, среди которых пятеро детей. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем в Telegram-канале.

«К большому горю у нас увеличилось количество погибших жителей при обстреле Белгорода 30 декабря до 25 человек, 5 из которых дети», — говорится в сообщении.

По его словам, сегодня в детской областной больнице скончалась четырехлетняя девочка, которая находилась в тяжелом состоянии, а ее санэвакуация была невозможна из-за ДВС-синдрома и обильного кровотечения.

Накануне еще двое людей обратились за медицинской помощью, уточнил Гладков: женщина с открытым переломом пястной кости и мужчина с проникающим ранением глазного яблока с инородным телом.

Обстрел Белгорода со стороны ВСУ произошел 30 декабря. Как заявили источники RT, начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов получил приказ об обстреле города лично от президента страны Владимира Зеленского.

Ранее экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что Украина перестанет существовать из-за удара по Белгороду.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами