Число погибших в результе обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины увеличилось до 25 человек, среди которых пятеро детей. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем в Telegram-канале.

«К большому горю у нас увеличилось количество погибших жителей при обстреле Белгорода 30 декабря до 25 человек, 5 из которых дети», — говорится в сообщении.

По его словам, сегодня в детской областной больнице скончалась четырехлетняя девочка, которая находилась в тяжелом состоянии, а ее санэвакуация была невозможна из-за ДВС-синдрома и обильного кровотечения.

Накануне еще двое людей обратились за медицинской помощью, уточнил Гладков: женщина с открытым переломом пястной кости и мужчина с проникающим ранением глазного яблока с инородным телом.

Обстрел Белгорода со стороны ВСУ произошел 30 декабря. Как заявили источники RT, начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов получил приказ об обстреле города лично от президента страны Владимира Зеленского.

Ранее экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что Украина перестанет существовать из-за удара по Белгороду.