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Москвичам подняли минимальный размер пенсии

Мэр Москвы Собянин объявил о повышении минимальной пенсии в столице на 5%

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Егор Алеев/РИА Новости

Наименьший размер пенсионных выплат с городской доплатой в Москве вырос до 24,5 тыс. рублей. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Минимальный размер пенсии с городской доплатой будет увеличен до 24 500 рублей в месяц», — объявил градоначальник.

Он также анонсировал индексацию единовременных и ежемесячных социальных дотаций для жителей российской столицы. Это коснется многодетных семей, детей и родителей военнослужащих, которые не вернулись со спецоперации, опекунов детей с ограниченными возможностями, студенческих и приемных семей, сирот и детей, оставшихся без опеки своих родителей, ветеранов Великой Отечественной войны и участников обороны Москвы; юбиляров супружеской жизни; долгожителей и иных льготных групп населения.

Нововведения начали действовать с 1 января текущего года, заключается в публикации.

Информация о повышении минимального объема пенсионных выплат в Москве анонсировалась Собяниным еще в декабре.

Ранее в РФ решили приостановить индексацию заработных плат некоторых категорий государственных служащих.

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