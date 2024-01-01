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Житель Тюмени стал третьим в истории РФ лотерейным миллиардером

«Столото»: житель Тюмени стал третьим в истории лотерейным миллиардером в России

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Depositphotos

В России появился третий лотерейный миллиардер по итогам новогоднего, 1526-го тиража «Русского лото». Билет был куплен в Тюмени, сообщает РИА Новости со ссылкой на распространителя лотерей «Столото».

«По предварительным данным, лотерейный билет, который по результатам тиража принес своему обладателю главный приз в размере 1 млрд рублей, был приобретен в Тюмени», – говорится в сообщении.

«Столото» поздравило мужчину и отметило, что ждет победителя в лотерейном центре компании в Москве для оформления выигрыша.

До этого в крупнейшем распространителе всероссийских государственных лотерей «Столото» заявили о лотерейном миллиардере, которым оказался житель Нижнего Новгорода.

Аналитики медиахолдинга Rambler&Co выяснили, почему россияне участвуют в конкурсах и лотереях.

Ранее у победителя в лотерею попытались отобрать выигрыш в $2 млрд.

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