Россиян ждут изменения в правилах проведения экзаменов на водительские права

В России с 1 апреля текущего года вступят в силу обновленные правила проведения экзамена на получение водительских прав. Соответствующий приказ Министерства внутренних дел был издан правительством страны, сообщает ТАСС.

«Утвердить прилагаемые изменения», — указывается в постановлении.

Согласно документу, общую сумму штрафных баллов, при которой экзамен считается несданным, поднимут с пяти до семи. Помимо того, автолюбители, в отношении которых наложен запрет на вождение за езду в нетрезвом виде, не смогут сдать экзамен на водительские права в других категориях до конца срока административного наказания.

Как отмечается в постановлении, в процессе сдачи экзамена закончится срок действия российского паспорта или медицинского заключения, его перенесут до момента предоставления действующих документов.

Некоторое время назад МВД России опубликовало новый регламент сдачи на права. Правила ужесточили для уклонистов от военной службы и водителей, которых ловили пьяными за рулем. О новых упражнениях на экзамене и требованиях к документам — в материале «Газеты.Ru».

Ранее автоэксперт оценил новые правила сдачи экзамена на водительские права.