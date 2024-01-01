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Новогодние мероприятия 31 декабря на выставке «Россия» посетили более 120 тысяч человек

Новый год на выставке «Россия» встретили более 120 тысяч человек со всей страны

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Кирилл Зыков/Фотохост-агентство РИА Новости

Новогодние мероприятия 31 декабря на международной выставке-форуме «Россия» посетили более 120 тыс. человек из 89 регионов России, сообщили организаторы выставки. Для них куранты били 11 раз — по количеству часовых поясов в РФ.

Среди гостей было много участников специальной военной операции, приехавших на ВДНХ со своими семьями.

Со сцены звучали слова благодарности героям страны: участникам СВО, волонтерам и врачам, работающим бок о бок с представителями Вооруженных сил.

На протяжении всей новогодней программы посетителям выставки помогали волонтеры.

Ранее президент России Владимир Путин объявил наступивший 2024 год Годом семьи. И именно для семей, подчеркивают организаторы выставки, была разработана программа встречи Нового года — организованы шествия Дедов Морозов, различные конкурсы и интерактивная программа.

Кроме того, гости выставки посетили павильоны, где представлены достижения регионов и различных отраслей промышленности.

Празднующих Новый год встречали герои сказок — Снегурочка, Емеля на печи, Щелкунчик, Морозко и другие персонажи.

В Павильоне Е «Мир цифры» прошел новогодний утренник, а в «Ново-Простоквашино» открылась резиденция Деда Мороза и стартовала серия ежедневных мастер-классов по выпеканию рождественского хлеба.

Международная выставка-форум «Россия» продлится до 12 апреля 2024 года. Все это время гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

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