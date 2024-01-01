Граждан РФ освободили от госпошлины за бесплатную юридическую помощь

С 1 января 2024 года граждане РФ освобождаются от уплаты государственной пошлины при оказании им бесплатной юридической помощи с заверенной нотариальной доверенностью. Соответствующие корректировки были внесены в статью Налогового кодекса России летом прошлого года.

Согласно законодательным изменениям, в числе бесплатной юрпомощи может фигурировать доверенность на представление интересов человека в судах, других госорганах и организациях. Правом на бесплатную юридическую поддержку могут воспользоваться определенные категории граждан, например, малоимущие.

В сентябре «Парламентская газета» писала, что молодые люди в возрасте от 18 до 23 лет, потерявшие родных и близких в период учебы в средних профессиональных или высших учебных заведениях, должны иметь право получить бесплатную юридическую помощь. Соответствующие поправки в федеральное законодательство предложила внести группа петербургских депутатов, документ получил положительное заключение правительства.

Ранее Песков говорил, что государство должно отстаивать свою правоту перед гражданами.