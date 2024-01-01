Озвучено предсказание Жириновского относительно будущего США

Бывший председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский предрекал, что США прекратят свое существование в 2024 году. Об этом говорится в статье издания Gorodche.

«Выборов в США в 2024 году не будет, потому что не будет самой Америки», — сообщил политик.

По словам Жириновского, причиной исчезновения США станут межнациональные противоречия внутри страны. Распад Соединенных Штатов станет событием не менее крупным по масштабу, чем развал Советского союза, был уверен экс–лидер ЛДПР.

В декабре нейро-Жириновский дал россиянам прогноз на 2024 год. Самым важным событием приближающегося года цифровой Жириновский назвал выборы президента России, заявив, что они станут «поворотным моментом» для страны.

До этого сообщалось, что в В ЛДПР ждут участия нейросети «Жириновский» в выборах президента.

Ранее стали известны подробности завещания Жириновского.