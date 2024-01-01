Власти Владивостока рассказали подробности о возможном цунами

Цунами во Владивостоке, которое ожидали в 12.36 мск, не подошло к берегам города. Об этом РИА Новости заявили в мэрии.

Представитель информационно-обрабатывающего центра «Владивосток» Российской службы предупреждения о цунами уточнил, что в первую очередь волна должна была подойти в Лазовский район. Но, по словам работника центра, там ее еще не фиксировали. Тревогу цунами могут отметить через три часа после последнего расчетного времени подхода волны.

Днем в понедельник, 1 января, Центр цунами «Сахалинское УГМС» объявил угрозу цунами. Это было сделано из-за землетрясения в Японии. В ведомстве обратили внимание, что силы и средства для ликвидации последствий прохождения стихии готовы. Спасатели попросили население сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.

МЧС Сахалина заявило, что эвакуация населения из-за цунами не проводится.

Серия мощных землетрясений произошла на западе Японии.