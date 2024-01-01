Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Японии сообщили об обрушении домов в результате землетрясений

Генсек кабмина Японии Хаяси заявил о шести обрушениях домов при землетрясениях

В Японии стало известно о шести случаях обрушения домов при землетрясениях. Об этом заявил на брифинге генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси, передают РИА Новости.

«К настоящему времени известно о шести случаях обрушения домов», — подчеркнул он, уточнив, что под завалами «могут находиться люди».

Хаяси обратил внимание, что число пострадавших уточняется. Он также прокомментировал данные японских СМИ о повреждениях не менее 100 зданий. По словам генсека кабмина, власти ведут сбор и подтверждение этой информации. Хаяси также отметил, что данных о сбоях в работе АЭС пока не поступало.

Днем в понедельник, 1 января на западе Японии произошла серия мощных землетрясений. На острове объявили угрозу цунами. Волны высотой 0,4 метра зафиксировали около крупнейшей в мире АЭС «Ксивадзаки-Карива».

Российское посольство в Японии не располагает данными о пострадавших гражданах РФ в результате серии мощных землетрясений на острове.

Ранее стало известно, что серия мощных землетрясений произошла на западе Японии.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами