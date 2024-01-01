В Японии сообщили об обрушении домов в результате землетрясений

В Японии стало известно о шести случаях обрушения домов при землетрясениях. Об этом заявил на брифинге генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси, передают РИА Новости.

«К настоящему времени известно о шести случаях обрушения домов», — подчеркнул он, уточнив, что под завалами «могут находиться люди».

Хаяси обратил внимание, что число пострадавших уточняется. Он также прокомментировал данные японских СМИ о повреждениях не менее 100 зданий. По словам генсека кабмина, власти ведут сбор и подтверждение этой информации. Хаяси также отметил, что данных о сбоях в работе АЭС пока не поступало.

Днем в понедельник, 1 января на западе Японии произошла серия мощных землетрясений. На острове объявили угрозу цунами. Волны высотой 0,4 метра зафиксировали около крупнейшей в мире АЭС «Ксивадзаки-Карива».

Российское посольство в Японии не располагает данными о пострадавших гражданах РФ в результате серии мощных землетрясений на острове.

Ранее стало известно, что серия мощных землетрясений произошла на западе Японии.