Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Над Брянской областью нейтрализовали украинский дрон

Богомаз: средства РЭБ подавили украинский БПЛА над Брянской областью

close
100%
«SHOT»' class="item-image" >
Телеграм-канал «SHOT»

Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили украинский беспилотник над Брянской областью. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

«Украинские террористы предприняли попытку атаки с помощью БПЛА », — рассказал глава региона.

По его словам, дрон самолетного типа подавили средства РЭБ Минобороны РФ. Пострадавших и разрушений не зафиксировали.
На место происшествия выехали оперативные и экстренные службы.

Аналогичный БПЛА самолетного типа сбили над Брянском 30 декабря. Он стал шестым дроном за ночь, который запустили со стороны Украины.

28 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй раз за день обстреляли Брянскую область. Губернатор обратил внимание, что пострадавших в результате инцидента нет, но было частично повреждено одно домовладение.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами