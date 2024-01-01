Над Брянской областью нейтрализовали украинский дрон

Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили украинский беспилотник над Брянской областью. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

«Украинские террористы предприняли попытку атаки с помощью БПЛА », — рассказал глава региона.

По его словам, дрон самолетного типа подавили средства РЭБ Минобороны РФ. Пострадавших и разрушений не зафиксировали.

На место происшествия выехали оперативные и экстренные службы.

Аналогичный БПЛА самолетного типа сбили над Брянском 30 декабря. Он стал шестым дроном за ночь, который запустили со стороны Украины.

28 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй раз за день обстреляли Брянскую область. Губернатор обратил внимание, что пострадавших в результате инцидента нет, но было частично повреждено одно домовладение.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.