Специалисты назвали максимальную высоту волны цунами в Приморье

Максимальная высота волны цунами в Лазовском районе Приморья не превысит 1,2 м. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального главка МЧС РФ.

«Информация доведена до морских портов, судов, а также администраций прибрежных муниципальных образований», — уточнили в ведомстве.

До этого Центр цунами «Сахалинское УГМС» объявил угрозу цунами во Владивостоке и Находке. Сообщалось, что местное население эвакуируют в безопасные места. Суда, пришвартованные в портах, выходят в открытое море. Специалисты ведут расчет возможных последствий от цунами.

Позже МЧС Сахалина заявило, что эвакуация населения из-за цунами не проводится, так как ожидаемая высота волны не ожидается выше 50 см. Спасатели отметили, что такие волны не представляют угрозы для людей. По прогнозам специалистов, цунами пройдет у побережья Невельского района.

Серия мощных землетрясений произошла на западе Японии.