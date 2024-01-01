«Было не по себе»: житель Японии рассказал о землетрясениях

Землетрясение 3 балла, произошедшее в Токио, местные жители воспринимают, «как плохую погоду». Об этом «Газете.Ru» рассказал русскоязычный житель Японии Алексей. Он отметил, что за последние два часа в стране зафиксировали 26 землетрясений, а в некоторых районах проводится обязательная эвакуация из-за угрозы цунами.

«В Токио три балла — это незаметно почти. Когда в Чибе четыре-пять баллов, тут ощущается точно также. Три балла для японца — это как плохая погода. Люди, кто живет в сейсмически активных регионах, и на пять баллов не реагируют. Иностранцы обычно реагируют: «О, землетрясение». Отличие только в том, что за пару часов было зафиксировано 26 землетрясений, магнитудой 5,6 последнее. В Ното, Исикаве эвакуация в связи с опасностью цунами, сейчас в новостях в основном это обсуждают. На многих каналах вместо программ по расписанию новости идут. Эвакуироваться заставляют. Силком из дома не потащат, но полиция и пожарные проверяют, чтоб никого не было», — сказал он.

Еще один житель Японии Константин в беседе с «Газетой.Ru» уточнил, что в Токио толчки были «продолжительнее, чем обычно» — больше минуты, но люди все равно не стали покидать свои дома. А житель города Кобе Андрей отметил, что из-за землетрясения ему «было не по себе».

«Нахожусь в Кобе, толчки чувствовались, но они были такими, спокойными. Длилось это около минуты. Не могу сказать, что прям испугался. Просто было немного не по себе. Сирен, оповещений не было. Сам я в это время чай пил, из общежития не эвакуировался. На улицах людей не было почти», — добавил он.

1 января серия мощных землетрясений произошла на западе Японии. Подземные толчки магнитудой вплоть до 7,4 зафиксировали в районе префектур Исикава и Ниигата. Около крупнейшей в мире АЭС «Ксивадзаки-Карива» в Японии зафиксировали цунами высотой 0,4 м. На западном побережье страны объявили угрозу цунами. Специалисты предупредили, что высота волн может достичь 5 м.

Правительство страны заявило, что для ликвидации последствий землетрясения и цунами привлекут силы самообороны. Местных жителей призвали готовиться к новым подземным толчкам.

Ранее МЧС Сахалина объявило угрозу цунами из-за землетрясения в Японии.