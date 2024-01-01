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При обстреле ВСУ белгородского поселка в школе выбило окна

Гладков: при обстреле поселка Красное под Белгородом в школе выбило окна

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Во время обстрела Вооруженными силами Украины поселка Красное Шебекинского городского округа Белгородской области один снаряд попал на территорию школы, взрывная волна разбила окна и посекла фасад здания. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, пострадавших нет.

Кроме того, украинский снаряд пробил крышу, посек фасад и выбил окна в честном жилом доме. Чиновник заверил, что в ближайшее время начнутся восстановительные работы.

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Донецку 15 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) сразу после наступления Нового года.

Следственный комитет России начал расследование преступлений ВСУ в отношении мирных жителей Донецкой народной республики (ДНР) и Белгородской области.

Ранее Захарова назвала обстрелявших Донецк ночью 31 декабря террористическим зверьем.

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Обстрел Белгорода
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