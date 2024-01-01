Серия новых землетрясений произошла в префектуре Исикава менее чем через час после первых сильных толчков. Об этом сообщает РИА Новости.

В сообщении уточнили, что спустя несколько минут — в 17:02 и 17:07 (11:02 и 11:07 мск) произошли землетрясения магнитудой 4,9 и 5,2.

1 января на западе Японии произошла серия мощных подземных толчков. Первые землетрясения зафиксировали в 16:06 по местному времени (10:06 мск). Буквально через четыре минуты толчки повторились, но уже с магнитудой до 7,6. Спустя еще восемь минут жители острова ощутили землетрясение магнитудой 6,1.

До этого несколько мощных землетрясений произошло в центральной части Японии. Подземные толчки магнитудой вплоть до 7,4 зафиксировали в районе префектур Исикава и Ниигата.

Затем в Японии произошло новое сильное землетрясение.

Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1 в Перу.