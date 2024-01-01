В России начал работать закон о ресоциализации осужденных

В России с 1 января 2024 года начинает действовать закон о пробации — ресоциализации и социальной адаптации осужденных, а также приговоренных к принудительным работам.

Законом выделено три вида пробации — исполнительная, пенитенциарная и постпенитенциарная.

Первый вид будет применяться в тех случаях, когда наказание не связано с изоляцией осужденных от общества. Второй — в колониях и исправительных центрах для подготовки заключенного к освобождению. Третий – для социальной адаптации и реабилитации освободившихся.

Процесс пробации стартует за девять месяцев до освобождения заключенного. Пробация будет применяться один раз и длиться в течение года.

С 1 января 2024 года вступают в силу исполнительная и пенитенциарная пробации. Со следующего года — третий вид.

В марте прошлого года глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов заявлял, что направит в правительство законопроект, в соответствии с которым ФСИН сможет «переселять» заключенных в колонии в других регионах, если по месту их пребывания нет условий для работы.

Ранее жителя Кузбасса задержали за попытку вступить в ряды ВСУ.