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В украинском Днепре после взрыва возник пожар на одном из предприятий

На Украине заявили, что после взрыва на предприятии в городе Днепр возник пожар

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Anna Voitenko/Reuters

Пожар произошел после взрыва на одном из предприятий, расположенных в городе Днепр (ранее — Днепропетровск) на востоке Украины. Об этом заявил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

«В Днепре <…> попали по одному из предприятий», — написал он в Telegram-канале.

Глава Днепропетровской областной военной администрации отметил, что взрыв спровоцировал пожар, который удалось потушить в течение часа.

До этого украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепре во время действия в регионе воздушной тревоги.

В ночь на 1 января в Херсонской области были повреждены объекты инфраструктуры. Об этом сообщил глава назначенной Киевом областной военной администрации Александр Прокудин, не уточнил, на каких именно объектах в Херсоне и Херсонском районе произошли взрывы.

По данным официального ресурса по оповещению населения, на Украине воздушная тревога продолжалась минувшей ночью более 14 часов. Первые сирены включились 31 декабря в 16:40 мск в Днепропетровской области. Предупреждения отменили в 06:52.

Ранее стало известно, сколько раз украинские беспилотники пытались атаковать Россию.

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