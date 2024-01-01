Прошедший год в Москве стал одним из самых теплых с 1879 года

2023 год стал одним из самых теплых в Москве за последние 144 года. Об этом сообщила в своем Telegram-канале главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, средняя годовая температура воздуха превысила норму на 0,9 градуса. Таким образом, 2023 год вошел в число шести наиболее теплых с 1879 года. Самым теплым, с аномалией +1,8°C, остался 2020 год.

Позднякова отметила, что наиболее высокие положительные аномалии температуры принадлежали марту, апрелю, августу и сентябрю. И лишь четыре месяца в 2023 году были с отрицательной аномалией температуры воздуха, крупнейшая пришлась на июль, минус 1,3 градуса.

Согласно информации Гидрометцентра, 1 января в Москве ожидается облачная погода с прояснениями. Днем температура воздуха составит -11... -13°С. В ночь на 2 января может похолодать до -20°С. В Подмосковье днем будет от -11°С до -16°С.

Ранее специалист по природным катастрофам предупредил о возникновении смерчей в России.