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В Херсонской области повреждены объекты инфраструктуры

В Херсонской области заявили о повреждении объектов критической инфраструктуры

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bbbreaking/Telegram

В подконтрольной украинским властям части Херсонской области после взрывов повреждены объекты инфраструктуры. Об этом сообщил глава назначенной Киевом областной военной администрации Александр Прокудин.

«Попали <…> по объекту критической инфраструктуры <…> в Херсоне», — написал он в своем Telegram-канале.

Прокудин не уточнил, какие именно объекты повреждены в Херсоне и Херсонском районе. Накануне украинские СМИ несколько раз сообщали о взрывах в регионе.

Вечером 31 декабря воздушную тревогу объявили на большей части территории Украины. Сирены включились в Киевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Харьковской и других областях страны.

Утром 1 января в четырех областях Украины объявили воздушную тревогу.

До этого украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики сообщало о взрывах в Киеве.

Ранее ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ.

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