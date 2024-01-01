Марш солидарности с жителями сектора Газа начался в Стамбуле

Марш с участием десятков тысяч людей в поддержку жителей сектора Газа и осуждением действий Израиля 1 января начался в Стамбуле. Об этом сообщил телеканал A-haber.

Акция началась после утренней молитвы (намаз в Исламе — прим. ред.). Люди с флагами Турции, Палестины и баннерами с осуждением военной операции Израиля в секторе Газа направились от мечетей Ая-София (бывший собор Святой Софии), Султанахмет (Голубая мечеть), Сулеймание и Новой мечети к Галатскому мосту у бухты Золотой Рог.

Отмечается, что на конечной точке маршрута организаторы акции зачитают заявление в поддержку палестинцев.

Организатором марша выступила «Платформа национальной воли», в которую входят более 300 турецких общественных и молодежных организаций. Одним из ее инициаторов является сын действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдоана — Биляль Эрдоган, возглавляющий Турецкое объединение молодежных фондов.

Другой организатор акции, бывший глава Минфина Турции Берат Албайрак призвал граждан принять участие в марше под лозунгом «Поддержка Палестины, проклятие Израилю».

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.