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В Нью-Йорке сотни тысяч людей встретили 2024 год на Таймс-сквер

В Нью-Йорке сотни тысяч людей прибыли на Таймс-сквер для встречи Нового года

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Andrew Kelly/Reuters

В Нью-Йорке сотни тысяч людей встретили новый 2024 год на центральной площади Нью-Йорка, Таймс-сквер, несмотря на плохую погоду. Об этом рассказал корреспондент ТАСС.

В Нью-Йорк на празднование Нового года прибыли десятки тысяч жителей других городов и стран, многие из которых пришли на Таймс-сквер около полудня по местному времени, чтобы встать на лучших местах. Как отмечается, обстановка на площади была спокойной, за порядком следили усиленные наряды полиции, были привлечены кинологи, а также задействованы беспилотные летательные аппараты и полицейские вертолеты. Через несколько минут после встречи Нового года толпа начала расходиться.

Температура 31 декабря в Нью-Йорке держалась на уровне +3-6°C, вместе с тем, в отличие от прошлого года, весь день не наблюдалось осадков. Люди пришли на центральную площадь с хорошим настроением, 2024 год они встретили радостными возгласами. После спуска шара собравшиеся оказались под дождем из конфетти с разнообразными новогодними пожеланиями, рассказал очевидец события.

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