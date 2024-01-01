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В России впервые установили требования для систем, исключающих пожары в музеях

МЧС: в РФ разработали требования для систем защиты, исключающих пожары в музеях

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Depositphotos

МЧС России впервые разработало требования для систем, которые исключают пожары в музеях и архивах. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

В основе принципа действия таких систем защиты — снижение концентрации кислорода в помещении, что исключает возможность возникновения пожара. Ими, прежде всего оборудуют архивы, музеи и объекты культурного наследия.

«Свод правил <…> утвержден приказом МЧС России и начнет действовать с 1 января 2024 года», — уточнили в пресс-службе.

В ведомстве обратили внимание, что документ устанавливает требования к проектированию системы предотвращения возгорания.
Обновленные системы будут применять на объектах со специализированным персоналом и с использованием средств индивидуальной защиты.

В середине декабря стало известно, что в России начнут производить противопожарные дроны. По словам GR-директора «Корпорации Инфинтех» Никиты Донцова, в Санкт-Петербурге появится научно-производственный комплекс, где будут собирать первые в России беспилотные летательные аппараты для борьбы с огнем.

Ранее в России предложили штрафовать за противопожарные нарушения без доппроверок

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