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В России повысится нормативная стоимость жилья

В России повысится нормативная стоимость квадратного метра общей площади жилья

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

С 1 января вступает в силу приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, который устанавливает норматив стоимости квадратного метра общей площади жилья в РФ на ближайшее полугодие. Об этом сообщает РИА Новости.

Норматив составит 97 547 рублей, что на 4% выше норматива второго полугодия 2023 года. Как отмечается, этот показатель используется для расчета размеров социальных выплат на покупку квартир за счет средств федерального бюджета. Кроме того, документ утвердил показатели средней рыночной стоимости жилья по регионам РФ.

Самые высокие показатели отмечены в Москве (170,6 тыс. рублей, +3% к четвертому кварталу 2023 года). В Санкт-Петербурге значение осталось на том же уровне — 165,3 тыс. В Приморском крае норматив стоимости квадратного метра вырос до 158,9 тыс. рублей, прибавив 6%, на Сахалине — до 157 тыс. рублей, +3%.

В середине ноября стало известно, что средняя рыночная цена «квадрата» среди регионов наименьшей ожидается в Кабардино-Балкарии — 45,9 тыс. рублей (рост на 2%).

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