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В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях на западе Украины объявили воздушную тревогу

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Shutterstock

В четырех областях Западной Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Сирены включились в Тернопольской, Ровненской, Волынской и Львовской областях.

Вечером 31 декабря уведомление о воздушной тревоге действовали на большей части территории Украины. Сирены звучали в Киевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины. А также — на подконтрольных украинским властям частях Запорожья и Херсонской области.

В ночь на 1 января на Украине сообщили о взрывах в Хмельницкой области. Об этом написало украинское издание «Общественное». Но подробностей инцидента в публикации не привели.

До этого украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики сообщало о взрывах в Киеве.

Ранее стали известны суточные потери ВСУ на Херсонском направлении.

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