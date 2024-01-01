Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Собянин поздравил москвичей с Новым годом

Собянин пожелал москвичам в Новом году долголетия и любящих людей рядом

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Новым годом. Он опубликовал видеообращение в своем Telegram-канале.

«Надеюсь, что вы уже собрались за праздничным столом в кругу друзей и близких. И, как положено по давней традиции, вначале мы провожаем уходящий год», — отметил Собянин.

Он добавил, что в уходящем году было много тревог и переживаний за судьбы Москвы и России. Мэр столицы поблагодарил москвичей за мужество, поддержку и трудолюбие. Собянин выразил надежду, что новый 2024 год принесет новые достижения и победы.

До этого президент России Владимир Путин поздравил командующих группировками войск. Также Путин поздравил патриарха Кирилла с Новым годом и Рождеством.

Президент пожелал ему успехов в патриаршем служении и здоровья.

Ранее Путин поздравил россиян с Новым годом.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами