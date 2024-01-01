Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Новым годом. Он опубликовал видеообращение в своем Telegram-канале.

«Надеюсь, что вы уже собрались за праздничным столом в кругу друзей и близких. И, как положено по давней традиции, вначале мы провожаем уходящий год», — отметил Собянин.

Он добавил, что в уходящем году было много тревог и переживаний за судьбы Москвы и России. Мэр столицы поблагодарил москвичей за мужество, поддержку и трудолюбие. Собянин выразил надежду, что новый 2024 год принесет новые достижения и победы.

До этого президент России Владимир Путин поздравил командующих группировками войск. Также Путин поздравил патриарха Кирилла с Новым годом и Рождеством.

Президент пожелал ему успехов в патриаршем служении и здоровья.

Ранее Путин поздравил россиян с Новым годом.