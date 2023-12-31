В Турции произошли три землетрясения

На юго-востоке Турции в провинции Хаккари произошли три землетрясения. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, первый подземный толчок местные жители почувствовали в 19:37 часов мск. Его магнитуда составила 4,4. В 19:52 часов мск в провинции произошел еще один подземный толчок магнитудой 3,5, а в 20:06 часов — третье землетрясение магнитудой 4,5.

Отмечается, что власти провинции не сообщали о каких-либо последствиях.

Телеканал NTV Haber сообщал, что местные жители запаниковали после трех подземных толчков, и возле автозаправочных станций образовались очереди из автомобилей. При этом некоторые из местных жителей собираются провести ночь в своих машинах.

До этого Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил о регистрации землетрясения магнитудой 5,3 в Китае в 17:27 мск.

Ранее Афганистан попросил международное сообщество о помощи после землетрясения.