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Путин поздравил патриарха Кирилла с Новым годом и Рождеством

Путин пожелал патриарху Кириллу успехов в патриаршем служении и здоровья

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Московского и Всея Руси Кирилла с Новым годом и Рождеством. Поздравительная телеграмма президента опубликована на сайте Московского патриархата.

«Сердечно поздравляю Вас с Новым годом и Рождеством Христовым. Мы всегда встречаем эти замечательные праздники с самыми добрыми чувствами, искренне верим, что все задуманное обязательно осуществится», — говорится в тексте телеграммы.

Путин пожелал патриарху Кириллу успехов в патриаршем служении и здоровья.

До этого Центральное телевидение Китая (CCTV) сообщало, что председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин обменялись телеграммами с поздравлениями по случаю Нового года.

Дмитрий Песков сообщил, что Путин не будет поздравлять с Новым годом и Рождеством руководителей недружественных стран.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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