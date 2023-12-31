Путин поздравил патриарха Кирилла с Новым годом и Рождеством

Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Московского и Всея Руси Кирилла с Новым годом и Рождеством. Поздравительная телеграмма президента опубликована на сайте Московского патриархата.

«Сердечно поздравляю Вас с Новым годом и Рождеством Христовым. Мы всегда встречаем эти замечательные праздники с самыми добрыми чувствами, искренне верим, что все задуманное обязательно осуществится», — говорится в тексте телеграммы.

Путин пожелал патриарху Кириллу успехов в патриаршем служении и здоровья.

До этого Центральное телевидение Китая (CCTV) сообщало, что председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин обменялись телеграммами с поздравлениями по случаю Нового года.

Дмитрий Песков сообщил, что Путин не будет поздравлять с Новым годом и Рождеством руководителей недружественных стран.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».