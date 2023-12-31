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Экс-директора департамента Минпросвещения арестовали в Москве

Суд в Москве арестовал бывшего директора департамента Минпросвещения РФ Кузьмина

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Тверской суд Москвы арестовал бывшего директора департамента подготовки, профессионального развития и социального обеспечения педагогических работников Минпросвещения России Павла Кузьмина. Об этом сообщает ТАСС.

В суде подчеркнули, что было удовлетворено ходатайство следствия в отношении Кузьмина, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Экс-директору департамента ведомства вменяется статья Уголовного кодекса Российской Федерации «мошенничество в особо крупном размере».

До этого Басманный суд Москвы арестовал гендиректора компании «Серконс» Андрея Григорьева.

По информации «Коммерсанта», в марте 2019 года съемочная группа «Росдержавы» под руководством главного редактора издания Яна Кателевского и блогера Александра Дорогова посетила офис «Серконса». Они утверждали, что отстаивали интересы незаконно уволенной сотрудницы. Григорьев посчитал, что проникновение в офис было незаконным, и применил слезоточивый газ.

Отмечается, что Кателевский и Дорогов оказались под следствием в 2023 году. Их приговорили к 9,5 и 10,5 года колонии соответственно по делу о вымогательстве у полицейского за непубликацию компромата.

Ранее сообщалось, что судье из Томской области, который брал взятки с 2018 года, назначили условный срок.

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