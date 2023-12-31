В Одессе произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

По данным издания, работает система ПВО. Сообщение появилось около 19:49 мск.

До этого воздушная тревога прозвучала на территории большей части регионов Украины, включая Одесскую область.

Сирена звучит в Киевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей.

Днем 31 декабря воздушная тревога второй раз за день была объявлена на всей территории Украины.

Также сегодня на Украине сообщили о взрыве в Харьковской области.

До этого взрывы произошли в Кривом Роге Днепропетровской области, а также в подконтрольном Киеву Херсоне.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.