В Одессе произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
По данным издания, работает система ПВО. Сообщение появилось около 19:49 мск.
До этого воздушная тревога прозвучала на территории большей части регионов Украины, включая Одесскую область.
Сирена звучит в Киевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей.
Днем 31 декабря воздушная тревога второй раз за день была объявлена на всей территории Украины.
Также сегодня на Украине сообщили о взрыве в Харьковской области.
До этого взрывы произошли в Кривом Роге Днепропетровской области, а также в подконтрольном Киеву Херсоне.
Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.