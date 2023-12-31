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В Германии задержали подозреваемых в подготовке теракта

В ФРГ задержали трех человек по подозрению в подготовке теракта

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Markus Schreiber/AP

Три человека задержаны в Германии по подозрению в подготовке теракта с использованием автомобиля. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на представителя полиции Кельна.

В публикации отмечается, что в качестве одной из потенциальных целей для атаки назывался Кельнский собор, который является символом города и одной из самых популярных достопримечательностей в Германии. Он входит в тройку самых высоких церквей мира, внесен в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

До этого стало известно, что сотрудники правоохранительных органов Франции отпустили пятерых молодых людей, которые были задержаны по подозрению в подготовке теракта на территории республики.

23 декабря французская газета Est Republicain сообщила, что накануне контртеррористические службы под руководством Национальной антитеррористической прокуратуры задержали пять человек. Причиной послужили подозрения в подготовке теракта на территории страны.

По данным издания, мужчин взяли под стражу в городе Нанси. Всех пятерых человек задержали одновременно.

Ранее сообщалось, что судье из Томской области, который брал взятки с 2018 года, назначили условный срок.

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