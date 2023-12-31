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Больницы Санкт-Петербурга готовы принять пострадавших в Белгороде

Беглов заявил о готовности Петербурга принять пострадавших от удара в Белгороде

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МЧС РФ/РИА Новости

Больницы Санкт-Петербурга готовы принять пострадавших от обстрела в Белгороде, который произошел 30 декабря. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Беглов, передает РИА Новости.

«Наши больницы готовы принять на лечение пострадавших. Петербург окажет необходимую поддержку в восстановлении города — жилых объектов и инфраструктуры. Петербург с Белгородом!», — заявил Беглов.

Ранее Беглов заявил, что в городе отменили новогодний концерт на Дворцовой площади из солидарности с пережившим обстрел Белгородом.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что родителей детей, которые получили ранения в Белгороде, отправили спецбортом МЧС к местам, где они будут проходить лечение.

RT сообщал, что начальник главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов получил приказ об обстреле Белгорода 30 декабря лично от президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее в Чехии прокомментировали атаку украинской армии на Белгород.

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Обстрел Белгорода
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