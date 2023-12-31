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Психиатр назвал причины отсутствия новогоднего настроения

Психиатр Тетюшкин перечислил причины отсутствия новогоднего настроения

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Shutterstock

Новогоднее настроение может отсутствовать у людей из-за роста цен, кредитов и социальной неустроенности. Об этом сообщил психиатр Михаил Тетюшкин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Причины отсутствия новогоднего настроения могут быть совершенно разные, начиная от классики — растущих цен, социальной неустроенности, проблем, кредитов и так далее. Не следует расценивать Новый год как какую-то дату, в которую все обязаны веселиться, быть счастливыми и восторгаться прошедшим годом или наступающим», — сказал Тетюшкин.

Специалист призвал проще относиться к вопросу новогоднего настроения. По его словам, никто не обязан радоваться в Новый год.

29 декабря психолог Алина Пси заявил, что новогоднее настроение можно поднять, если украсить дом праздничной атрибутикой.

До этого психолог и специалист сервиса «Профи» Ирина Андриевская дала советы, как качественно отдохнуть в новогодние праздники.

Ранее стало известно, что и кому чаще всего желают москвичи в 2024 году.

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