Москвичей предупредили об аномальной погоде

Департамент транспорта Москвы призвал жителей города быть аккуратнее на улицах из-за предстоящей аномально холодной погоды. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

По данным МЧС, с 1 по 5 января в городе прогнозируется аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-12°C ниже климатической нормы. В департаменте предупредили горожан быть аккуратнее на улице.

Автомобилистов попросили соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, а также избегать резких маневров и не отвлекаться на телефоны.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что облачная погода и небольшой снег ожидаются в Москве в ночь на 1 января.

Тишковец уточнил, что в ночь на 1 января погода в столичном регионе будет соответствовать ночной климатической норме указанного месяца. По словам специалиста, скорость порывов ветра может достигнуть отметки в девять метров в секунду.

До этого на официальном сайте Гидрометцентра РФ появился прогноз погоды на 31 декабря, согласно которому днем температура воздуха в Москве опустится до -2°C. В то же время метеорологи предупредили жителей города о сильной гололедице на дорогах и мокром снеге.

Ранее снегопад оставил без света полмиллиона человек в ДНР.