В Екатеринбурге загорелся ресторан на площади 300 квадратных метров

В Екатеринбурге сотрудники МЧС ликвидируют возгорание в ресторане «Гости». Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел на улице Сакко и Ванцетти. По данным журналистов, на месте находятся пять машин. На кадрах с места происшествия заметен густой дым.

Информация о причине пожара не сообщается. Как сообщает МЧС, горит кровля здания. Площадь пожара составляет 300 квадратных метров.

«До прибытия экстренных служб из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек. Информации о пострадавших не поступало», – сообщается в публикации.

Сообщается, что рядом с рестораном произошло еще одно возгорание. По словам очевидцев, пожарные «оцепили квартал».

Ранее в торговом центре «Леруа Мерлен» в Петербурге произошел пожар. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Работники смогли эвакуироваться до приезда пожарных.

Ранее в Петербурге в ЖК случился сильный пожар.