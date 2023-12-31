В Екатеринбурге загорелся ресторан на площади 300 квадратных метров

В Екатеринбурге сотрудники МЧС ликвидируют возгорание в ресторане «Гости». Об этом сообщает Е1.
Инцидент произошел на улице Сакко и Ванцетти. По данным журналистов, на месте находятся пять машин. На кадрах с места происшествия заметен густой дым.
Информация о причине пожара не сообщается. Как сообщает МЧС, горит кровля здания. Площадь пожара составляет 300 квадратных метров.
«До прибытия экстренных служб из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек. Информации о пострадавших не поступало», – сообщается в публикации.
Сообщается, что рядом с рестораном произошло еще одно возгорание. По словам очевидцев, пожарные «оцепили квартал».
Ранее в торговом центре «Леруа Мерлен» в Петербурге произошел пожар. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Работники смогли эвакуироваться до приезда пожарных.
Ранее в Петербурге в ЖК случился сильный пожар.