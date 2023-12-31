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Блогер заявил о неспособности Украины запугать Россию

Блогер Подоляка: русский народ не удастся запугать

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Павел Бедняков/РИА Новости

Украинским нацистам не удастся запугать русский народ, написал в своем Telegram-канале военный эксперт, блогер Юрий Подоляка.

«ВСУ терпят поражение по всем фронтам и единственное, что им остается — попытаться сломать нас морально. Случившиеся в Белгороде доказало — нечисть переступила все границы человечности. Но русский народ силен именно этим — когда нам делают больнее всего, мы еще сильнее объединяемся, сплочаемся и не опускаем рук. Нас не запугать и не сломить», — написал Подоляка.

Он отметил, что «россияне идут вперед и продолжают жить».

«Пока парни на фронте с оружием в руках давят врага и не дают продыха. Мы тут, в каждом уголке нашей великой страны, сделаем все возможное, чтобы у наших детей был настоящий праздник, возможность радостно встретить Новый год», — добавил он.

Также Подоляка призвал воздержаться от запуска салютов.

«Еще раз всем напомним: не мешайте работе силовиков — воздержитесь от запуска салютов. С пониманием реагируйте на работу ПВО в прифронтовых городах», — заключил Подоляка.

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