ВСУ атаковали село в Белгородской области

Украинские военные обстреляли поселок Красное, расположенный в Шебекинском городском округе Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он отметил, что в результате атаки тяжело пострадал пожилой мужчина. Во время обстрела пенсионер находился в продуктовом магазине, и его задели осколки от выпущенных по населенному пункту снарядов. Спасти гражданина не удалось, подчеркнул глава местной администрации.

«Также пострадала женщина — это продавец магазина. В настоящий момент она доставлена в Шебекинскую центральную районную больницу с осколочным ранением головы», — добавил Гладков.

Как он сказал, в данный момент врачи оказывают жительнице населенного пункта необходимую медицинскую помощь. В свою очередь, сотрудники оперативных и аварийных служб готовятся отправиться на место обстрела для ликвидации последствий.

В частности, во время атаки повреждения получила линия электропередачи (ЛЭП). Кроме того, осколки от украинских снарядов нанесли ущерб зданию продуктового магазина.

Ранее в министерстве здравоохранения РФ рассказали о состоянии пострадавших при обстреле центра Белгорода 30 декабря.