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Путин в новогоднем обращении назвал главные черты российского народа

Путин в новогоднем обращении отметил единство народа России в помыслах и в бою

Народ России осознает, как иного в этот период времени зависит от него, проявляя солидарность, милосердие и стойкость, заявил президент России Владимир Путин в новогоднем обращении к россиянам. Речь президента транслировалась на телеканале «Россия-24».

«Мы остро, отчетливо осознаем, как много в этот период зависит от нас самих, от нашего настроя на лучшее, нашего стремления поддержать друг друга словом и делом. Работа на общее благо сплотила общество. Мы едины в наших помыслах. В труде и в бою. В будни и праздники. Проявляя самые главные черты народа России: солидарность, милосердие, стойкость», — сказал Путин.

Также в новогоднем обращении Путин обратил особое внимание на участников СВО в своем новогоднем обращении, назвав их героями.

Кроме того, президент пообещал уверенное развитие России.

Отмечалось, что новогоднее обращение Путина продлилось около четырех минут.

Ранее Папа Римский Франциск пожелал всем верующим счастливого Нового года.

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